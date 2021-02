TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 7 febbraio 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, domenica 7 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, in copertina, dà ampio risalto allo straordinario momento di forma della Juventus che, con il 2-0 interno contro la Roma, è giunta alla sesta vittoria consecutiva (coppe comprese). Gol di Cristiano Ronaldo, autorete di Roger Ibañez per il sorpasso in classifica ai danni dei giallorossi di Paulo Fonseca.

Partita pazza, invece, nel pomeriggio a Bergamo. Da 3-0 per l’Atalanta a 3-3, con tripla rimonta per il Torino di Davide Nicola, che ora crede nella salvezza. Spazio, nel riquadro verticale, poi, a Milan e Inter. L’attaccante rossonero Zlatan Ibrahimović vuole guidare il Diavolo ad un successo contro il Crotone e raggiungere i 500 gol in carriera con squadre di club. L’ex centrocampista nerazzurro, Nicola Berti, esalta invece le doti di Nicolò Barella.

