Milan-Crotone, arbitra Pairetto: i precedenti con le due squadre | News

Milan-Crotone: arbitra Pairetto

Luca Pairetto dirigerà l’incontro Milan-Crotone, gara programmata per domenica 7 febbraio alle ore 15 e valida per la 21esima giornata di Serie A. La terna arbitrale sarà composta dai guardalinee Cicero e Bresmes, quarto uomo Ghersini, al VAR Massa e Alassio. I precedenti tra il fischietto piemontese e il Milan sono solo di sei incontri conditi da cinque vittorie e un pareggio per i rossoneri. Con i pitagorici, invece, sono dieci le partite dirette da Pairetto: il bilancio è di quattro vittorie, tre pareggi e tre sconfitte per gli ospiti.

