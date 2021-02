Milan-Crotone 1-0 al 45′: rossoneri avanti all’intervallo | Serie A News

Milan-Crotone 1-0 al 45′: il racconto del primo tempo

È terminato da poco, a ‘San Siro‘, il primo tempo di Milan-Crotone, gara valida per la 21^ giornata di Serie A. Ecco come sono andati i primi 45′ tra i rossoneri di Stefano Pioli ed i rossoblu dell’ex Giovanni Stroppa.

Il Milan parte forte e dopo pochi minuti va a segno con Calabria, ma viene annullato per un fuorigioco in precedenza di Ibrahimovic, servito proprio dal terzino destro rossonero. La squadra di Pioli costruisce molto ma fatica a creare seri problemi dalle parti di Cordaz. Una buona occasione ce l’ha intorno al 25′ con Rebic che va via sulla sinistra ben servito da un lancio di Meite: il croato rientra e serve in area Saelemaekers il quale però viene anticipato da Leao che sbaglia malamente.

Ibrahimovic sblocca il match al 30′: lo svedese ben servito da Rafael Leao segna il suo 500^ gol in carriera con i suoi club (Malmoe, Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Manchester United, PSG, Los Angeles Galaxy e ovviamente il Milan).

