Milan-Cremonese, Pioli: “Cremonese squadra viva. Su Origi e De Ketelaere…”

Su Origi: "E' normale che un attaccante voglia fare gol, lo deve cercare, giocherà anche per questo. Ma è anche tutta la squadra che deve cercare di proporre, di essere veloce e imprevedibile per poi rendere gli attaccanti efficaci in zona gol".

Su De Ketelaere: "Mi aspetto tanto dalla squadra. Ho visto dei bei atteggiamenti in settimana, mi aspetto tanto perché siamo il Milan e vogliamo vincere la partita".