Milan-Cremonese, Costacurta: “La scommessa di Allegri sarà migliorare la difesa”

Milan-Cremonese, Costacurta a Sky parla dei rossoneri e di Allegri: ecco le dichiarazioni dell’ex difensore.
Francesco De Benedittis

A pochi minuti da Milan–Cremonese, l’ex difensore rossonero Alessandro Costacurta, ai microfoni di Sky, ha parlato del Milan e di Allegri. Ecco le sue parole.

Costacurta: "Allegri al Milan non credo ci fosse allenatore migliore di lui"

"Non credo ci fosse allenatore più giusto per questo momento. Ci sono certezze per quel che riguarda Max, magari dei dubbi riguardo ad alcune situazioni di gioco ma parliamo di un allenatore vincente, sa come raggiungere gli obiettivi, rilancia i giocatori e sa come far migliorarli.

Una scommessa è quella di migliorare i difensori centrali del Milan, cosa in cui negli ultimi due anni gli allenatori precedenti non sono riusciti. I centrali sono stati la grande delusione e la grande differenza il Milan la farà se loro miglioreranno".

