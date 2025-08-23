Milan-Cremonese, Costacurta: “La scommessa di Allegri sarà migliorare la difesa”

Milan-Cremonese, Costacurta a Sky parla dei rossoneri e di Allegri: ecco le dichiarazioni dell’ex difensore.
A pochi minuti da Milan–Cremonese, l’ex difensore rossonero Alessandro Costacurta, ai microfoni di Sky, ha parlato del Milan e di Allegri. Ecco le sue parole.
Costacurta: "Allegri al Milan non credo ci fosse allenatore migliore di lui"
"Non credo ci fosse allenatore più giusto per questo momento. Ci sono certezze per quel che riguarda Max, magari dei dubbi riguardo ad alcune situazioni di gioco ma parliamo di un allenatore vincente, sa come raggiungere gli obiettivi, rilancia i giocatori e sa come far migliorarli.