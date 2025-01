Milan-Cagliari, il dato finale sugli spettatori a ‘San Siro’ | Serie A News

Grande pubblico anche stasera a 'San Siro' per Milan-Cagliari, partita della 20^ giornata della Serie A 2024-2025. Ecco i dati definitivi

Si sta svolgendo, presso lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano , la sfida Milan-Cagliari , partita della 20^ giornata della Serie A 2024-2025 . Il pubblico rossonero, come sempre, ha fornito una fantastica risposta.

I tifosi del Diavolo hanno riempito l'impianto sportivo meneghino per sostenere i propri beniamini, da pochi giorni affidati alla conduzione tecnica di Sérgio Conceição, che ha sostituito il connazionale Paulo Fonseca. Debutto in campionato, oggi, per l'ex Porto. Il quale, però, intanto ha già alzato la Supercoppa Italiana al cielo di Riyadh (Arabia Saudita) lunedì scorso.