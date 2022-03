Milan, dal 2000 vinte 26 partite contro il Cagliari in Serie A | News

Questa sera il Milan affronterà il Cagliari in campionato: contro i sardi, i rossoneri detengono un record piuttosto positivo

Questa sera, alle 20.45, il Milan sarà impegnato all'Unipol Domus di Cagliari contro la squadra di Walter Mazzarri. La sfida sarà valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A, con i rossoneri che vogliono ottenere un successo per consolidare ulteriormente il primo posto in campionato. Attraverso il proprio sito ufficiale, il Diavolo riporta delle statistiche che possono far sorridere gli uomini di Stefano Pioli. A partire dal 2000 il Milan ha vinto 26 match contro il Cagliari in campionato. Contro nessuna squadra i rossoneri hanno ottenuto più successi nella massima serie (al pari del Chievo), mentre ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sei sfide di campionato contro il Cagliari. L'unica rete sarda nel periodo è stata messa a segno da Alessandro Deiola nel match d'andata.