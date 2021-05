Milan-Cagliari 0-0 al 45′: poche occasioni e tanta noia | Serie A News

È terminato il primo tempo di Milan-Cagliari, gara della 37^ giornata di Serie A. Ecco come sono andati i primi 45' per i rossoneri

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Milan-Cagliari , gara della 37^ giornata di Serie A in svolgimento a 'San Siro'. Ecco come sono andati i primi 45' per i rossoneri di Stefano Pioli .

Se ne è andato il primo tempo della sfida tra Milan e Cagliari a San Siro valida per il posticipo della penultima giornata di Serie A. Poche le occasioni create da entrambe le squadre che hanno commesso vari errori in fase d'impostazione. Per il Milan, che con tre punti festeggerebbe già questa sera la qualificazione alla fase a gironi di Champions League, da segnalare una conclusione da fuori area di Calabria e una punizione da buona posizione di Calhanoglu che si spegne sulla barriera. Per il resto poco altro con i sardi a giocare perlopiù in ripartenza liberi da pensieri per la salvezza già centrata.