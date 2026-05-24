Milan-Cagliari 1-2, il racconto del gol di Juan Rodriguez

Tutto nasce ancora dagli sviluppi di un calcio d'angolo, come era già successo nel primo tempo in occasione del gol di Borrelli. Rodriguez sfrutta il doppio errore di Tomori e di Rabiot e ribadisce in rete. I rossoneri stanno sprecando il vantaggio, acquisito dopo appena due minuti grazie alla rete di Saelemaekers.