Il Milan subisce una clamorosa rimonta in casa contro il Cagliari. Il gol di Juan Rodriguez porta in vantaggio la formazione di Fabio Pisacane nell'ultima giornata di Serie A. In questo momento, i rossoneri sarebbero fuori dalla Champions League. Di seguito, il racconto del gol del difensore uruguaiano
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Cagliari 1-2: Rodriguez completa la rimonta, notte fonda per il Diavolo
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Milan-Cagliari 1-2: Rodriguez completa la rimonta, notte fonda per il Diavolo
Il Milan di Massimiliano Allegri si fa rimontare dal Cagliari di Fabio Pisacane a San Siro: il racconto del gol di Juan Rodriguez
Milan-Cagliari 1-2, il racconto del gol di Juan Rodriguez—
Tutto nasce ancora dagli sviluppi di un calcio d'angolo, come era già successo nel primo tempo in occasione del gol di Borrelli. Rodriguez sfrutta il doppio errore di Tomori e di Rabiot e ribadisce in rete. I rossoneri stanno sprecando il vantaggio, acquisito dopo appena due minuti grazie alla rete di Saelemaekers.
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