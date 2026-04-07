PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Borghi dopo la sconfitta contro il Napoli: “Vi dico qual è il problema del Milan”

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Borghi dopo la sconfitta contro il Napoli: “Vi dico qual è il problema del Milan”

Milan, Borghi spiega: 'Ecco qual è il problema dei rossoneri'
Stefano Borghi fa il punto sul momento di forma del Milan: le dichiarazioni del giornalista rilasciate sul proprio canale YouTube
Redazione PM

Stefano Borghi ha analizzato la sconfitta del Milan contro il Napoli nell'ultimo appuntamento con 'super-commento', format in onda sul suo canale YouTube. Ecco, di seguito, le sue parole.

Sulla prima parte di stagione:"Allegri, dopo l’arrivo di Rabiot che è arrivato in condizioni particolari, è stato bravissimo a trovare un assetto per far rendere il Milan al di là dei propri valori e per cancellare quella che era stata, per me, una confusione nella costruzione della squadra. Il Milan si è preso una posizione molto elevata in questo campionato per i propri meriti assoluti".

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Sul problema del Milan: "Il problema del Milan è che durante la stagione non si è andati a cercare di evolversi, di fare cose diverse. Ci sono anche situazioni da considerare, come le indisponibilità: al di là del ruolo e delle discussioni, aver avuto Leao per tutta la stagione in condizione fisica ottimale avrebbe fatto tanta differenza, così come Pulisic che è stato il miglior giocatore nella prima metà di stagione per poi quasi inabissarsi nella seconda".

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