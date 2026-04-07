Milan, Borghi spiega: 'Ecco qual è il problema dei rossoneri'

Sul problema del Milan: "Il problema del Milan è che durante la stagione non si è andati a cercare di evolversi, di fare cose diverse. Ci sono anche situazioni da considerare, come le indisponibilità: al di là del ruolo e delle discussioni, aver avuto Leao per tutta la stagione in condizione fisica ottimale avrebbe fatto tanta differenza, così come Pulisic che è stato il miglior giocatore nella prima metà di stagione per poi quasi inabissarsi nella seconda".