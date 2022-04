Milan-Bologna, Skorupski: “Speriamo di fare grande gara per Mihajlovic”

Lukasz Skorupski, giocatore rossoblù, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Bologna, partita della 31^ giornata della Serie A 2021-2022

Lukasz Skorupski, portiere rossoblù, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Milan-Bologna, partita della 31^ giornata della Serie A 2021-2022. Queste le sue dichiarazioni su Sinisa Mihajlovic, stasera assente a San Siro per motivi di salute: "L’ha già passato, ma è sempre una cosa brutta per tutti. Questa volta il Mister è in ospedale, speriamo che tutto finisca presto. Oggi partita importante, Sinisa ci ha dato una grande carica. Speriamo di fare una grande gara per lui”. Ecco come e dove seguire Milan-Bologna di Serie A in tv o diretta streaming >>>