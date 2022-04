Milan-Bologna, Skorupski: “Mihajlovic ci ha dato una grande carica” | News

Lukasz Skorupski, giocatore rossoblù, ha parlato a 'Sky' prima di Milan-Bologna, partita della 31^ giornata della Serie A 2021-2022

Sul 2022 che non sta andando bene: "Diciamo che andata ci è andata molto meglio. Oggi purtroppo non c'è il mister, appena abbiamo parlato con lui su Skype ci ha dato la carica. Speriamo di fare risultato per lui".