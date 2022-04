Milan-Bologna, la lista dei convocati di Sinisa Mihajlovic | Serie A News

Attraverso il sito ufficiale, il Bologna ha reso nota la lista dei convocati di Sinisa Mihajlovic per la sfida di domani contro il Milan

Domani sera, alle 20.45, il Bologna sarà ospite del Milan allo Stadio 'Giuseppe Meazza in San Siro'. Sarà la gara che chiuderà il programma della 31^ giornata del campionato di Serie A, con i rossoblù che dovranno fare a meno, per motivi di salute, del loro allenatore Sinisa Mihajlovic. Nonostante ciò, pochi minuti fa è stata pubblicata sul sito ufficiale dei felsinei la lista dei convocati dell'ex allenatore rossonero per la sfida di domani sera contro la squadra di Stefano Pioli. Ecco, di seguito, i convocati del Bologna.