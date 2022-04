Milan-Bologna, la probabile formazione dei rossoneri | Serie A News

Domani sera il Milan affronterà il Bologna a 'San Siro': ecco le probabili scelte di formazione di Pioli per il match contro i rossoblù

Domani sera, alle ore 20.45, il Milan ospiterà il Bologna allo Stadio 'Giuseppe Meazza in San Siro'. Sarà la gara del 'Monday Night' che chiuderà il programma della 31^ giornata del campionato di Serie A , con i rossoneri che vorranno conquistare un successo per mantenere ben saldo il primato in classifica e ritornare a +3 sul Napoli , vittorioso oggi contro l'Atalanta. Dall'altro lato, i rossoblù vorranno ottenere un risultato positivo per avvicinarsi sempre di più alla matematica salvezza, anche se dovranno fare a meno, per ovvi motivi, di Sinisa Mihajlovic . Ecco, dunque, le probabili scelte di formazione di Stefano Pioli .

Nessun dubbio per quanto riguarda il modulo, con l'allenatore rossonero che schiererà i suoi ragazzi adottando il 4-2-3-1. In porta Maignan, Calabria e Theo Hernandez terzini, mentre sarà ancora una volta Kalulu a comporre la coppia difensiva con Tomori. In cabina di regia Sandro Tonali e Ismael Bennacer, nonostante quest'ultimo abbia giocato 124 minuti nell'ultimo match con la sua Algeria. Unico dubbio per Pioli riguarda la trequarti. Se sulla destra è confermato di Junior Messias, così come Rafael Leao sul fronte opposto, dietro il centravanti sia Brahim Diaz che Franck Kessié si giocano un posto da titolare. Alla vigilia, però, risulta che sia lo spagnolo il favorito per scendere in campo dal primo minuto. Così come scenderà in campo dal primo minuto anche Olivier Giroud, con Zlatan Ibrahimovic che, probabilmente, entrerà a gara in corso.