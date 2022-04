Milan-Bologna, Pioli: “C’è delusione, vogliamo giocarcela fino alla fine”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Bologna di Serie A. Le sue dichiarazioni

Su cosa è mancato : "Evidentemente ci è mancata una cosa, il gol. La squadra ha giocato con intensità, ha creato, ma non è stata la miglior serata negli ultimi 20 metri. L'impegno non era facile, tutti si giocano tanto, in tutte le partite si deve lottare".

Sulla pressione: "La squadra ha preparato bene la partita, l'ha affrontata bene mentalmente, non siamo stati ansiosi e presuntuosi. Con l'andare dei minuti abbiamo perso lucidità, ma non sicuramente perchè abbiamo sentito la pressione. La squadra è migliorata e consapevole, i tifosi sono stati fantastici, sono un fattore positivo e non che ci può condizionare in negativo".