Milan-Bologna, Joao Felix: “Vincere oggi e prendere fiducia per mercoledì”

"Il gruppo sta bene, ha fiducia. Ci sarà la finale mercoledì, ma è importante oggi. Vediamo partita dopo partita. Vogliamo giocare una grande partita, vincere, anche per acquisire fiducia in vista dell'appuntamento in Coppa Italia. Mi sento in fiducia, sto bene. Fisicamente e mentalmente. Cercherò di fare il mio meglio, il massimo per aiutare la squadra. Contento di quello che ho fatto contro il Genoa, ma voglio fare sempre di più per aiutare il team".