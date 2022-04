Milan-Bologna, Giroud: “Abbiamo dominato, ma difficile vincere senza segnare”

Olivier Giroud, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky' al termine di Milan-Bologna di Serie A. Le sue dichiarazioni

Sulla partita: "Credo che conoscessimo le caratteristiche di questa squadra. Abbiamo iniziato bene la partita, con buone intenzioni, ma abbiam perso un po' di qualità e intensità nell'ultima mezz'ora. Avremmo potuto far meglio, ma la squadra ha fatto bene. Abbiamo dominato per lunghi tratti, ma non abbiamo segnato. E senza segnare è difficile vincere".