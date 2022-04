Milan-Bologna, De Leo: “Dovevamo fornire una prova importante, ci siamo riusciti”

Emilio De Leo, allenatore rossoblù, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Bologna di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni

Sull'umore: "Chiaro che oggi dovevamo fornire una prova importante, non solo di carattere perché sarebbe stato il minimo dopo gli ultimi avvenimenti, ma anche in termini di concentrazione e leggerezza. Quando affronti squadre così forti devi avere la testa libera, poi devi provare anche ad inserirli, fare il proprio gioco. Non facendo così saremmo stati una vittima sacrificale".