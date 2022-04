Milan-Bologna, De Leo: “Non volevamo essere la vittima sacrificale”

Emilio De Leo, allenatore rossoblù, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Bologna di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni

Sulla partita: "Oggi dovevamo fornire una prova importante ma non solo di carattere. Abbiamo fatto una buona prestazione a livello di concentrazione e di leggerezza contro una squadra così forte come il Milan. Abbiamo provato a fare il nostro gioco e non volevamo essere una vittima sacrificale".