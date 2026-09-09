Il recente pareggio per 1-1 maturato all'Allianz Stadium nel big match tra Juventus e Milan continua a far discutere gli addetti ai lavori . Sull'argomento è intervenuto il noto giornalista sportivo Fabrizio Biasin che, dagli studi della trasmissione 'QSVS' in onda su 'TeleLombardia', ha analizzato il momento delle due squadre e, in particolare, l'atteggiamento tattico mostrato dal nuovo Diavolo guidato in panchina da Rúben Amorim.

L'allarme di Biasin: "Milan e Juve devono inseguire chi è davanti"

Biasin ha iniziato la sua disamina ponendo l'accento sulla classifica generale dellae sul ritardo - anche e soprattutto progettuale - delle due storiche big rispetto alle battistrada: "La cosa che deve fare un minimo allarmare, anche se è vero che siamo solo all’inizio, è che mentre il Milan e la Juve stanno cercando un’altra volta la loro dimensione, devono accorciare su squadre che l’anno scorso gli sono arrivate davanti e non hanno ancora accorciato. Inter, Roma, Como e Napoli, sono avanti” .

Il giornalista ha poi criticato apertamente la produzione offensiva del Milan a Torino, tracciando un parallelismo con la sterilità della squadra ai tempi della gestione di Massimiliano Allegri: "Rispetto alle premesse, ossia che il Milan faccia un certo tipo di calcio come ha dichiarato il suo allenatore, mi aspettavo che il Milan andasse a Torino per cercare di fare quel calcio che è proprio del suo tecnico cioè magari anche concedere molto in difesa, prendendo anche dei gol magari, ma cercando di fare lì davanti. E invece il Milan si è fermato a centrocampo".

Il caso Gonçalo Ramos e l'enigma tattico su Adrien Rabiot

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I riflettori dell'opinione pubblica si sono spostati inevitabilmente sulla prestazione opaca dell'attaccante portoghese, incapace di inquadrare la porta bianconera difesa da Guglielmo Vicario. Biasin ha voluto spezzare una lancia a favore del centravanti, spostando le responsabilità sui compagni di squadra: "Il problema secondo me non è stato Gonçalo Ramos ma quelli dietro che non lo hanno supportato. Guarda col Venezia, magari sbaglia un paio di conclusioni però poi gli arriva la palla perfetta di Alexis Saelemaekers e lui di sinistro taglia e fa gol. Domenica non ha visto un pallone, correre ha corso ma ha corso a vuoto".In chiusura del suo intervento a TeleLombardia, Biasin ha lanciato un interrogativo tattico di non poco conto sul centrocampo rossonero, che chiama in causa uno dei colpi più discussi del reparto mediano: "La domanda è: in che ruolo deve giocare Adrien Rabiot?" . Un dubbio legittimo che Amorim dovrà sciogliere al più presto a Milanello.