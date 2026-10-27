Il Milan può crescere ancora e diventare una squadra in grado di competere per obiettivi importanti. È questa la lettura di Giuseppe Bergomi, intervenuto a Sky Calcio Club nel dibattito sulle ambizioni rossonere e sulla possibilità di inserirsi nella corsa allo Scudetto alla luce della vittoria per 2-0 sul campo dell'Udinese. L'ex difensore dell'Inter ha condiviso in parte le perplessità di Luca Marchegiani sulla profondità della rosa, individuando però un problema circoscritto soprattutto a un reparto.

Secondo Bergomi, infatti, la squadra di Rúben Amorim dispone di diverse alternative sia in difesa sia sulla trequarti. Il punto interrogativo principale riguarda invece il ruolo del centravanti, dove il divario tra le opzioni a disposizione potrebbe pesare maggiormente nel corso della stagione.

Difesa e trequarti, le alternative non mancano

Bergomi ha sottolineato come il reparto arretrato possa contare su diverse opzioni, anche alla luce del recupero di, protagonista di una prestazione attenta nella partita analizzata durante la trasmissione.

L'ex difensore ha richiamato anche la possibilità di adattare alcuni giocatori alle esigenze tattiche della squadra, evidenziando come la linea a quattro possa essere composta attraverso combinazioni differenti. La presenza di più interpreti permette ad Amorim di gestire meglio le assenze e di modificare le scelte in base all'avversario.

Ancora più ampia, secondo Bergomi, sarebbe la gamma di soluzioni sulla trequarti, alle spalle della punta. "Nei ruoli dei due trequartisti alle spalle della punta ci sono moltissimi interpreti", ha osservato.

Il tecnico portoghese può scegliere giocatori con caratteristiche differenti: profili più fisici, capaci di dare peso alla manovra, oppure elementi abili nell'uno contro uno e nel creare superiorità numerica. Una varietà che offre al Milan la possibilità di cambiare approccio offensivo senza dover necessariamente intervenire sul sistema di gioco.

Pulisic e la qualità offensiva del Milan

Tra gli esempi citati da Bergomi c'è, autore di un gol nella partita discussa a Sky Calcio Club. La sua presenza rappresenta una delle possibili soluzioni per aumentare la qualità negli ultimi metri e rendere più imprevedibile la manovra rossonera.

L'americano può incidere attraverso gli inserimenti, la capacità di attaccare gli spazi e la partecipazione alla costruzione delle occasioni. Caratteristiche che gli consentono di essere utilizzato in più posizioni offensive, ampliando ulteriormente le possibilità a disposizione di Amorim.

Proprio questa abbondanza sulla trequarti porta Bergomi a considerare meno preoccupante la situazione in quella zona del campo rispetto a quella del centravanti. Avere diversi giocatori capaci di interpretare ruoli differenti permette infatti di mantenere varietà e pericolosità anche quando cambiano gli interpreti.

"È una squadra che può crescere tanto"

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Il giudizio finale di Bergomi sul Milan è positivo. L'ex difensore riconosce che la squadra abbia ancora margini di miglioramento e ritiene che la disponibilità di diverse soluzioni in difesa e sulla trequarti possa rappresentare una base importante per il lavoro di Amorim.Il nodo resta la capacità di mantenere lo stesso livello quando viene a mancare il riferimento offensivo principale. È in quel ruolo che, secondo l'analisi emersa durante la trasmissione, il Milan potrebbe avere meno possibilità di sostituzione senza perdere efficacia.

Il dibattito sullo Scudetto resta aperto: da una parte ci sono i segnali di crescita e la varietà delle alternative, dall'altra la necessità di dimostrare continuità lungo tutta la stagione. Per Bergomi, però, il problema della rosa rossonera non è generalizzato: riguarda soprattutto un reparto, mentre in altre zone del campo Amorim può contare su una scelta più ampia di interpreti.