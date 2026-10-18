Lazar Samardzic, centrocampista nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' nel pre-partita di Milan-Atalanta, sfida valida per la 7^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

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“Cosa ci chiede Maurizio Sarri? Il mister è esigente sull’atteggiamento, è importante l’approccio. Vogliamo giocare a calcio, vogliamo pressare, giocare come vuole il mister: è quello il compito di oggi. Il mio ruolo oggi? Tutti possiamo fare tanti ruoli. Posso giocare anche come mezz’ala, trequartista, esterno. È un segreto nostro, vedremo”.