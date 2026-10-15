La sfida tra Milan e Atalanta, in programma domenica 18 ottobre a San Siro, è già al centro dell'attenzione anche fuori dal campo. A far discutere è la presa di posizione della Curva Pisani, che ha lanciato un appello ai sostenitori bergamaschi in vista della trasferta a Milano, contestando le limitazioni imposte alla vendita dei biglietti per il settore ospiti.

Il tifo organizzato nerazzurro ha manifestato il proprio dissenso attraverso uno striscione esposto durante Atalanta-Venezia, con un messaggio inequivocabile: "18/10 tutti a Milano". Un'iniziativa che accompagna la protesta contro le restrizioni previste per la gara contro il Milan e che conferma quanto la questione delle trasferte sia diventata centrale per una parte della tifoseria bergamasca.

Milan-Atalanta, il nodo della Dea Card

Per la partita di San Siro, inserita dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive tra quelle con profili di rischio, la vendita dei biglietti del settore ospiti è stata limitata ai possessori della, la fidelity card dei sostenitori dell'Atalanta.

Una misura che ha provocato la reazione degli ultras, contrari a una modalità di accesso che considerano fortemente restrittiva. La contestazione si inserisce in una stagione nella quale i tifosi organizzati bergamaschi hanno già dovuto fare i conti con limitazioni legate alle trasferte.

La protesta non riguarda quindi soltanto la sfida contro il Milan, ma anche il principio della possibilità di seguire la propria squadra lontano da Bergamo. La Curva Pisani ha deciso di rendere pubblica la propria posizione, invitando i sostenitori a partecipare alla mobilitazione prevista per domenica.

L'iniziativa della Curva Pisani: tifosi verso Milano

Il messaggio lanciato dagli ultras è stato successivamente accompagnato dall'annuncio di una possibile carovana di tifosi atalantini in viaggiare per Milano e accompagnare il pullman della squadra verso San Siro, qualora le restrizioni venissero confermate.

Nel comunicato diffuso dalla Curva Pisani si legge: "Noi a San Siro ci saremo comunque!". Gli ultras hanno inoltre invitato tutta la tifoseria a unirsi all'iniziativa, precisando che ritrovo e orari sarebbero stati comunicati successivamente.

La mobilitazione rappresenta una forma di protesta contro le limitazioni all'accesso allo stadio e punta a mantenere alta l'attenzione sulla questione. Resta da capire quale sarà la partecipazione effettiva all'iniziativa e come si svilupperà la situazione nelle ore precedenti alla partita.

Milan-Atalanta, attenzione anche alla cornice della partita

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Sul piano sportivo, Milan-Atalanta rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre. La vigilia è però accompagnata da una questione che riguarda la gestione dell'ordine pubblico e la possibilità per i tifosi ospiti di assistere alla gara.La protesta della Curva Pisani aggiunge dunque un elemento di tensione al contesto della partita, senza che ciò debba necessariamente tradursi in conseguenze sul suo svolgimento. Le eventuali decisioni delle autorità e gli aggiornamenti sulle modalità di accesso saranno determinanti per comprendere quale sarà la situazione definitiva.

In attesa del fischio d'inizio, l'attenzione resta quindi divisa tra il campo e una vicenda che riporta al centro del dibattito il tema delle restrizioni alle trasferte nel calcio italiano.