Milan-Atalanta 2-0, Pioli: “Come l’intervista di Kobe Bryant: ‘Non è finita’”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Atalanta, partita della 37^ giornata della Serie A 2021-2022

Sulla partita: "Sono molto soddisfatto, abbiamo giocato contro una squadra forte. Siamo stati bravi in difesa, concedendo poco ad un avversario forte. Siamo stati bravi a trovare soluzioni contro un avversario che ha concesso pochi spazi. I miei giocatori sono stati bravissimi a non perdere lucidità e crederci sempre. Una vittoria per la loro voglia di lavorare da squadra e per il loro talento".