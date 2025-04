Milan-Atalanta, Pavlovic: “Dobbiamo difendere insieme. Per noi…”

Strahinja Pavlovic , giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Atalanta , partita della 33^ giornata della Serie A 2024-2025 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Meazza ' in San Siro a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Per noi è molto importante vincere contro una big. Prossime tre partite sono molto importanti. Dobbiamo fare molte cose con tre partite importanti e iniziare bene stasera. Lookman e Retegui? Sono bravissimi, molto diversi che giocano bene insieme. Dobbiamo difendere insieme da squadra". LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Atalanta in diretta tv o streaming >>>