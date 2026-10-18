Spazio alle dichiarazioni pre-partita a 'San Siro': il Milan di Rúben Amorim è ancora imbattuto dopo sei giornate, con tre vittorie e tre pareggi
Probabili formazioni Milan-Atalanta: altra svolta tattica per Amorim | Video
Yunus Musah, centrocampista rossonero, ha parlato a 'DAZN' nel pre-partita di Milan-Atalanta, sfida valida per la 7^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Su che partita vedremo: “Sarà una bella partita, affrontare l’Atalanta è sempre bello. Ci attendiamo tanta corsa, tanta intensità e tanti duelli”.
Sul suo passato comune con Alphadjo Cisse al Giorgione: “A volte ne parliamo, il mondo è piccolo e ci siamo incontrati qua al Milan. Bello avere due giocatori che vengono da un paesetto”.
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