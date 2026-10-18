Spazio alle dichiarazioni pre-partita a 'San Siro': tre vittorie e tre sconfitte, finora, totalizzate dall'Atalanta di Maurizio Sarri in questo campionato
Probabili formazioni Milan-Atalanta: altra svolta tattica per Amorim | Video
Cristiano Giuntoli, direttore sportivo nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' nel pre-partita di Milan-Atalanta, sfida valida per la 7^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
“Se mi aspettavo un Maurizio Sarri così aperto al cambiamento? Conosco il mister da tanto tempo. Ha fatto 4-2-3-1 ad inizio carriera, poi 4-3-1-2, poi 4-3-3. È uno studioso. Sta cercando di costruire un vestito tattico adatto a questa squadra. Lui è sempre uno molto preoccupato: vuol dire occuparsene prima e lui pensa a tutto prima. È una persona curiosa, aperta, che è sempre attenta. Lui è partito da niente ed è arrivato dove è arrivato perché si è sempre messo in discussione”.
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