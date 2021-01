Milan-Atalanta, ecco 10 curiosità sul match di San Siro / Serie A News

Milan-Atalanta, ecco 10 curiosità

Una sfida di alto livello per chiudere il girone d’andata nel migliore dei modi, per confermare il primo posto in classifica e suggellare il titolo di campione d’inverno: per la 19° giornata di Serie A il Milan torna a San Siro e riceve l’Atalanta. Andiamo verso il calcio d’inizio, in programma questa sera alle 18.00, con le principali statistiche e curiosità:

SCONTRI DIRETTI

1- 119º confronto in Serie A tra Milan e Atalanta: avanti i rossoneri nel bilancio con 51 successi a 24.

2- L’1-1 è il risultato più frequente tra queste due formazioni in Serie A, finale in 17 occasioni, inclusa la gara di ritorno dello scorso campionato (Çalhanoğlu e Zapata).

STATO DI FORMA

3- Il Milan (13V) è a una sola vittoria dall’eguagliare il suo miglior girone d’andata di un campionato di Serie A a 20 squadre in termini di successi: 14 vittorie nel 1950/51.

4- Il Milan ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due partite di campionato e potrebbe arrivare a tre clean sheet di fila per la seconda volta in questa stagione (dopo le prime tre gare del torneo in corso).

STATISTICHE GENERALI

5- Il Milan è la formazione che ha realizzato più reti (15) nella prima mezz’ora di gioco in questo campionato (di cui sette degli ultimi 12); l’Atalanta con 11 è terza in questa graduatoria, dietro alla Roma (12).

6- Solo il Lione (15) ha colpito più legni del Milan (14) nei maggiori cinque campionati europei 2020/21.

FOCUS GIOCATORI

7- Zlatan Ibrahimović (498) è a due sole reti dal raggiungere quota 500 gol in carriera con i Club, considerando tutte le competizioni: la squadra con cui ha segnato più gol è il PSG (156), segue a quota 80 proprio il Milan.

8- Escludendo i playoff con i Los Angeles Galaxy, la prossima sarà la 600ª presenza di Zlatan Ibrahimović con i club in carriera in campionato.

9- Franck Kessie è a quota sei reti in questa Serie A, solo una in meno del suo miglior risultato in una singola stagione nel massimo campionato (sette nel 2018/19).

10- Il primo e l’ultimo gol in Serie A di Mario Mandžukić sono arrivati proprio contro l’Atalanta: nell’ottobre 2015 e nel maggio 2019, in quella che è stata la sua ultima presenza finora nel massimo campionato italiano.

