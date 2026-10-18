Gonçalo Ramos, attaccante rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Atalanta, partita della 7^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Atalanta 3-2, così Ramos nel post-partita di 'DAZN'

Se pensa di più al rigore segnato o a quello sbagliato: “Non penso a nessuno dei due. So cosa posso fare meglio, ma non abbiamo tempo per rimuginarci: ora c’è un’altra partita tra tre giorni e pensiamo a quella”.

Sulle richieste di Rúben Amorim sui suoi movimenti per riempire l’area: “È una cosa su cui stiamo cercando di migliorare. Il mister mi parla, mi dice di essere più in area. Anche la squadra ci sta lavorando su questo, tutti quanti, non solo io. Miglioreremo nelle prossime partite”.

Sugli obiettivi di cui si parla nello spogliatoio, Scudetto o corsa Champions: “Il nostro obiettivo è di vincere ogni partita. Non siamo concentrati sul finale della stagione. Vogliamo vincere ogni partita e così facendo possiamo vincere tutto, che è quello che deve fare un club come il Milan”.

Su chi è il suo attaccante preferito della storia del Milan: “Domanda difficile, non penso sceglierne uno solo. Essendo giovane quello che conosco di più è Zlatan Ibrahimović, è il mio preferito. Ma nella storia del Milan ce ne sono un sacco. Filippo Inzaghi, Marco van Basten, Andriy Shevchenko , Ronaldo Nazario … Potremmo stare qua tutta la notte ad elencarli. È stato bello vedere che era qui, vincere e aver segnato”.

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Se gli farebbe comodo avere più giocatori tecnici vicini a te per poter dialogare: “Nelle ultime partite abbiamo avuto tanti giocatori vicino a me, abbiamo scambiato tanto volte, anche tra le linee. Stiamo migliorando e ci stiamo conoscendo meglio e così potremo migliorando nelle prossime partite”.