Le parole di uno dei protagonisti dopo il match disputato a 'San Siro' contro il Milan di Rúben Amorim: ecco le dichiarazioni integrali del nerazzurro
Milan-Atalanta 3-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Gianluca Gaetano, centrocampista nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Atalanta, partita della 7^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Atalanta 3-2, così Gaetano nel post-partita di 'DAZN'Sul rammarico per l'approccio alla partita: "Nel primo tempo abbiamo concesso troppo campo al Milan. Sapevamo che affrontarli qui a San Siro sarebbe stata dura, ma non possiamo permetterci di regalare un tempo intero in questo modo”.
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