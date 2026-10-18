Gianluca Gaetano, centrocampista nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Atalanta, partita della 7^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Atalanta 3-2, così Gaetano nel post-partita di 'DAZN'

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: "Nel primo tempo abbiamo concesso troppo campo al Milan. Sapevamo che affrontarli qui a San Siro sarebbe stata dura, ma non possiamo permetterci di regalare un tempo intero in questo modo”.: "Nella ripresa si è vista la vera Atalanta. Abbiamo dimostrato carattere e per poco non portavamo a casa il pareggio. Il gol personale mi dà fiducia, ma stasera contava fare punti".