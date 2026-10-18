È terminato da pochissimi minuti sul prato di 'San Siro' il primo tempo di Milan-Atalanta, spettacolare anticipo della 7^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027. Il punteggio parziale vede attualmente i rossoneri di Rúben Amorim in vantaggio per 2-0 sulla compagine orobica guidata da Maurizio Sarri, grazie al calcio di rigore trasformato al 24' da Gonçalo Ramos e alla splendida rete siglata da Adrien Rabiot al 43'. Ecco l'analisi dettagliata di una prima frazione di gioco intensissima.

Subito ritmi folli e un gol annullato dal V.A.R.

La partita inizia subito a ritmi altissimi a San Siro, caratterizzata da due immediate proteste per presunti falli nelle rispettive aree di rigore. La prima è di marca atalantina per una caduta dell'ex Charles De Ketelaere; la seconda è di sponda milanista per un contatto che vede coinvolto Samuel Chukwueze. In entrambi i casi, l'arbitro Daniele Chiffi della Sezione A.I.A. di Padova lascia giustamente proseguire il gioco.

Il primo squillo del Diavolo arriva al 10' con una violenta conclusione dalla lunga distanza di Adrien Rabiot che si spegne sul fondo. Soltanto tre minuti più tardi, al 13', i rossoneri troverebbero anche la via del gol: sull'assist geniale di Gonçalo Ramos, Christian Pulisic batte Carnesecchi ma la gioia dell'attaccante statunitense viene strozzata in gola dalla segnalazione di fuorigioco, poi confermata dal silent check del V.A.R.

Brividi per Maignan e l'infortunio di Kolašinac

La replica dell'Atalanta si affida al grande ex della sfida, Charles De Ketelaere, che al 16' si invola a tu per tu con Mike Maignan, venendo però contrastato provvidenzialmente da Mario Gila al momento del tiro. Un altro brivido corre lungo la schiena dei sostenitori del Diavolo al 19', quando Yunus Musah perde un brutto pallone a metà campo. De Ketelaere ne approfitta e lancia nello spazio Nikola Krstović: l'attaccante montenegrino supera in velocità Koni De Winter e aggira Maignan in uscita, calciando però incredibilmente sull'esterno della rete a porta vuota.

Al 20' piove sul bagnato in casa nerazzurra: già in piena emergenza difensiva, Maurizio Sarri perde per infortunio anche Sead Kolašinac. Al suo posto entra il classe 2006 Relja Obrić, giovane talento della Seconda Squadra all'esordio assoluto nel massimo campionato italiano, sotto una pioggia che si fa via via sempre più battente.

Sblocca Gonçalo Ramos dal dischetto

L'episodio che spacca il match si materializza al 22': Yunus Musah – ex della gara – conclude una travolgente cavalcata con un tiro dal limite deviato con la mano in area proprio dal neo-entrato Obrić. Richiamato alla on-field review dal V.A.R., l'arbitro Chiffi assegna il calcio di rigore ai rossoneri. Al 24' dal dischetto si presenta Gonçalo Ramos: rincorsa corta, portiere da una parte e pallone dall'altra per il meritato vantaggio del Milan a San Siro.

Dopo il gol del vantaggio, i ragazzi di Amorim mantengono saldamente in mano il pallino del gioco, muovendo la sfera alla ricerca del varco giusto e aggredendo alti i portatori di palla orobici in pieno stile Amorim, togliendo ogni linea di passaggio alla Dea.

Raddoppio d'autore: si riscatta Rabiot al 43'

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Nel finale di tempo gli animi si scaldano. Adrien Rabiot, apparso un po' nervoso, incassa una ammonizione evitabile da Chiffi. Al 42' l'Atalanta si rende pericolosa con un diagonale di Lazar Samardzic sull'esterno della rete, viziato però da un precedente controllo di mano del centrocampista serbo non ravvisato dal direttore di gara.La risposta del Milan è da grande squadra ed è immediata. Al 43' Rabiot si prende la sua personale rivincita: splendidamente servito in area da Diego Moreira, il numero 12 rossonero sposta il pallone sul destro e fulmina Carnesecchi nell'angolino basso per il gol del 2-0. Nei tre minuti di recupero c'è spazio solo per un tentativo centrale di Moreira bloccato dal portiere ospite.

Un primo tempo di altissimo livello da parte del Milan di Amorim, capace di imporre la propria superiorità tecnica e tattica. Per portare a casa i tre punti nella ripresa servirà mantenere la stessa concentrazione, sfruttando gli inevitabili spazi che concederà la formazione di Sarri.