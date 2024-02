Milan-Atalanta 1-1, Serafini duro sui social: il suo commento agli episodi

Ma anche e soprattutto per il penalty concesso alla 'Dea', pizzicato da Massimiliano Irrati al V.A.R., costringendo Orsato alla 'on field review'. Un contatto, flebile, tra lo stesso Holm e Olivier Giroud è catalogabile come 'chiaro ed evidente errore'?

Luca Serafini, giornalista sportivo e tifoso del Milan, ha commentato gli episodi di Milan-Atalanta in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'Twitter'.

Il regolamento del calcio è diventato un soggetto per cartoni animati. Il disegnatore può inventarsi qualsiasi cosa, in qualsiasi situazione, in ogni momento… anche solo per divertimento proprio", ha scritto Serafini. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Nuovo attaccante, la notizia che fa sorridere Furlani >>>

