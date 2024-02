Milan-Atalanta 1-1, Di Canio a gamba tesa su Leao: “Gol? Bravo, ma …”

Ieri sera a 'San Siro' Milan-Atalanta, partita della 26^ giornata della Serie A 2023-2024, è terminata 1-1: vantaggio rossonero, in avvio, con la prodezza di Rafael Leao e pareggio ospite, successivamente, con il calcio di rigore siglato da Teun Koopmeiners. Al termine del match Paolo Di Canio, ex attaccante anche del Diavolo (1994-1996) ha parlato della prestazione della squadra di Stefano Pioli e, in particolare, si è soffermato su quella del numero 10 milanista.