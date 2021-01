Milan-Atalanta 0-3: l’analisi del match di ‘San Siro’ | Serie A News

Milan-Atalanta 0-3: l’analisi della partita

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – E’ finita 0-3 la partita tra Milan e Atalanta, gara valida per la 19esima giornata di Serie A Tim. Nonostante il risultato, i rossoneri rimangono al comando della classifica laureandosi campione d’inverno a discapito dell’Inter. Proprio la squadra di Conte, infatti, ha pareggiato 0-0 contro l’Udinese, accorciando sul Milan ora sopra di soli due punti.

La partita

Non doveva andare così, ma bisogna dare merito agli avversari. Il Milan è stato completamente annullato dall’Atalanta, squadra incredibilmente forte, veloce e abile nel recuperare ogni pallone. I bergamaschi infatti hanno dominato per quasi 90 minuti. I tre gol sono testimoni di una partita giocata ad alta intensità sia in fase difensiva che offensiva. Il Milan non ha mai avuto pallino del gioco, non è stato in grado di costruire delle azioni soprattutto grazie al pressing alto della squadra di Gasperini. Anche in occasioni dei lanci lunghi da parte dei padroni di casa, gli ospiti hanno saputo arginare bene la fisicità e l’imprevedibilità di Ibrahimovic, soprattutto grazie ad una prestazione imperiosa di Romero, autore anche di un gol e un assist.

Sono mancati gli esterni di difesa e di attacco del Milan, in difficoltà soprattutto Theo, Leao e Castillejo, sempre raddoppiati e poco rapidi nel cercare la punta o i compagni d’appoggio. Dall’altro lato, invece, strepitosi Hateboer e Gosens, con quest’ultimo autore anche dell’assist in occasione del gol di Romero. Annullati anche Tonali e Kessié, mentre Freuler e De Roon hanno preso ogni palla recuperabile. Prestazione sontuosa da parte di Ilicic, sicuramente il migliore in campo dell’Atalanta, autore anche del gol su calcio di rigore. Stesso discorso vale anche per Pessina e Zapata: oggi tutti gli effettivi di Gasperini sono stati perfetti.

Nel Milan, quindi, sono poche le note positive. Anzi, si fa veramente fatica a trovare qualcosa di buono questa sera. Sicuramente gli ultimi a mollare sono stati Donnarumma, Kjaer e Calabria, anche se tre gol subiti sono troppi e gli avversari scappavano molto facilmente verso l’area rossonera. Da sottolineare, però, il buon ingresso in campo di Mandzukic: per il croato 26 minuti di gioco dove ha anche sfiorato il gol che poteva riaprire il match sul momentaneo 0-2.

L’Atalanta ha vinto meritatamente, poteva anche fare altri gol in diverse occasioni, il Milan sicuramente doveva giocare meglio ed essere più preciso anche nei semplici passaggi. Probabilmente Pioli non è riuscito ad azzeccare la mossa Meité sulla trequarti, ma l’allenatore rossonero saprà farsi trovare pronto già dalla prossima partita (importantissima) contro l’Inter in Coppa Italia. L’altro gol dell’Atalanta porta la firma di Duvan Zapata, rete che ha chiuso definitivamente i conti e sancito lo 0-3 finale.

Con la gara contro i nerazzurri, termina qui il girone d’andata dei rossoneri. Il Milan si trova in prima posizione con 43 punti, dopo aver disputato una prima parte di campionato straordinaria. Nonostante la sconfitta, i rossoneri sono campioni d’inverno e si trovano ancora a due lunghezze sopra l’Inter che ha steccato alla Dacia Arena contro l’Udinese. Adesso bisogna solamente ripartire con il verso giusto. LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>