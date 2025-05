Messias ritrova il Milan: un incrocio da ex tra ricordi scudetto e voglia di rivalsa

Stasera, il destino calcistico ripropone un incrocio dal sapore speciale. Junior Messias, fantasista brasiliano ora in forza al Genoa, si prepara ad affrontare il suo passato, quel Milan con cui ha condiviso gioie indelebili. Al Ferraris, la sua voglia di contribuire a una vittoria rossoblù sarebbe un toccasana per il morale del Grifone e per concludere al meglio la stagione. Se Patrick Vieira deciderà di lanciarlo dal primo minuto o di utilizzarlo a gara in corso è ancora da vedere, ma la certezza è che le strade del numero 10 genoano e del suo ex club si incrociano nuovamente. Questa volta da avversari, ma con un bagaglio di ricordi che non svanirà facilmente.