Il quarto posto in campionato, la crescita di Alphadjo Cisse e le ambizioni del Milan di Rúben Amorim. L'opinionista Massimo Mauro, intervenuto a Sky Calcio Club, ha analizzato il momento della squadra rossonera dopo il successo per 5-1 contro il Frosinone. L'ex calciatore ha dedicato particolare attenzione al giovane attaccante, soffermandosi anche sulle possibilità del Milan di inserirsi nella lotta per lo Scudetto.

Massimo Mauro esalta Cisse: "Vede la porta"

Tra gli aspetti che hanno colpito maggiormente Mauro c'è il rendimento di Cisse, protagonista anche contro il Frosinone. L'opinionista ha ricordato il percorso del giovane attaccante, soffermandosi sul suo passato al Catanzaro e sull'importanza che avrebbe potuto avere per la squadra calabrese.

"Se non si fosse fatto male, il mio Catanzaro sarebbe andato in Serie A", ha dichiarato Mauro. Un attestato di stima significativo, che testimonia quanto l'ex calciatore apprezzasse già le qualità del ragazzo.

Mauro ha poi spiegato le caratteristiche che lo rendono interessante: "Cisse è un ragazzo che vede la porta, riesce sempre a trovare la coordinazione per battere a rete". Non è mancato neppure un commento sulla convocazione in Nazionale: "Molto bravo Mancini a convocarlo subito". Parole che riconoscono il valore del giovane e la capacità di attirare l'attenzione anche oltre il campionato italiano.

Milan, la corsa Scudetto passa dall'Europa League

Mauro ha affrontato anche il tema delle ambizioni rossonere. Il quarto posto in classifica e il successo contro il Frosinone alimentano le speranze di poter competere per obiettivi importanti, ma secondo l'opinionista c'è una condizione fondamentale per pensare concretamente allo Scudetto.

"Milan in corsa per lo Scudetto? Deve uscire dall'Europa League", ha affermato senza giri di parole. Mauro ha poi spiegato la propria posizione: "Non è un discorso da grande squadra, lo so, ma non ha l'organico per lottare su due fronti".

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Una valutazione che chiama in causa la profondità della rosa a disposizione di Ruben Amorim. Secondo Mauro, il Milan dovrebbe concentrare le proprie energie sul campionato, rinunciando all'impegno europeo per avere maggiori possibilità di competere fino alla fine per il titolo.

Il giudizio dell'opinionista è dunque duplice: da una parte il riconoscimento del talento di Cisse, dall'altra una riflessione sulle ambizioni rossonere e sui limiti numerici della squadra. Per Mauro, la strada verso lo Scudetto passa anche dalla capacità di scegliere le priorità.