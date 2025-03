Lecce-Milan, Condò: “Vi dico qual è il problema dei rossoneri”

"A livello offensivo il Milan ha giocato bene tutta la partita"

"Secondo me il Milan a livello offensivo ha giocato bene tutta la partita: ha segnato tre reti e due gliele hanno annullate per fuorigioco, una di quelle dopo 30 secondi. La squadra è stata brava a non abbattersi dopo aver subito il 2-0, ha continuato a giocare, ha avuto un piccolo colpo di fortuna in occasione dell'autogol di Gallo e alla fine è stata una vittoria meritata. La difesa? Cito questo dato: con questi due gol il Milan ne ha subiti 32, che sono gli stessi che aveva subito l'anno scorso a questo punto della stagione nonostante i 15 punti in meno. Il problema è che non concretizza la mole di gioco che crea. Non a caso i gol segnati sono 42, contro i 52 dello scorso anno".