Lecce-Milan, le chiavi della gara di ‘acmilan.com’ | Serie A News

CHUKWUEZE E STREFEZZA OSSERVATI SPECIALI

Il Milan deve rinunciare a Christian Pulisic, il Lecce a Pontus Almqvist. Due attaccanti molto importanti per le rispettive squadre (delle quali sono vicecapocannonieri), assenti per problemi muscolari. L'attenzione, allora, si sposta sulle alternative pronte a prendere il loro posto, verosimilmente Samuel Chukwueze e Gabriel Strefezza. Duello a distanza prenotato, anche perché condivideranno lo stesso ruolo di partenza: esterno destro. Le caratteristiche in comune non mancano, sono calciatori senza grande stazza ma rapidi e tecnici. Hanno nei piedi le giocate per segnare o far segnare, per mettersi in proprio provando l'1vs1 o per supportare i compagni di reparto nelle azioni offensive. Dipenderà pure dalle motivazioni di ognuno, la voglia di brillare non manca: Chukwueze ha appena recuperato dopo un inizio abbastanza in ombra e cerca ancora il primo gol, Strefezza sta avendo meno peso rispetto alla scorsa stagione dov'era stato leader.

LECCE CAUTO, MILAN IMPERMEABILE E... FATTORE LOFTUS-CHEEK

A livello tattico, gli stessi schieramenti in termini di disposizione in campo - sia Pioli che D'Aversa optano per il 4-3-3 - permetteranno una serie di accorgimenti abbastanza naturali e collaudati circa movimenti e coperture. Poche sorprese, teoricamente. Dipenderà dall'atteggiamento. È pronosticabile un Lecce prudente, compatto, attendista ma non passivo. Il Milan avrà il compito di osservare la fase di non possesso giallorossa, calcolare la dose di pressing e di conseguenza scegliere il modo migliore per gestire il pallone. Una cosa è certa: sbagliare in fase di costruzione, scoprirsi troppo prestando il fianco a pericolose folate avversarie come talvolta palesato negli impegni recenti, rischia sempre di costare caro. Per mantenere un bilanciamento corretto, i rossoneri hanno un uomo in più: Ruben Loftus-Cheek, tornato a splendere. Un breve spezzone in campionato, una prova devastante in Europa: asso nella manica per giganteggiare nella zona nevralgica, usando i muscoli, strappando, creando superiorità e spazi.

