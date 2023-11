Calciomercato Milan – Guirassy apre? “Non chiudo nessuna porta”

Il Milan , dopo il grande lavoro fatto in estate, potrebbe muoversi tanto anche durante il calciomercato di gennaio. La dirigenza rossonera avrebbe come obiettivo quello di mettere a segno almeno un colpo in attacco, portando a casa un'altra punta. Uno dei nomi caldi è quello di Serhou Guirassy , attaccante dello Stoccarda che sta facendo molto bene. Il giocatore sarebbe legato anche da una clausola rescissoria da 17,5 milioni . La punta ha parlato del calciomercato e del proprio futuro al Guardian.

Milan senti Guirassy: "Non chiudo nessuna porta"

"Non posso nascondere queste cose: tutti sanno che la Premier League è uno dei campionati più competitivi al mondo. Ma in questo momento non chiudo nessuna porta. Ci sono squadre molto grandi in Europa e non ci si concentra solo sulla Premier League. A Stoccarda abbiamo un'ottima squadra e tutto è possibile nel calcio. Se continuiamo essere umili come fino ad ora avremo molte possibilità".