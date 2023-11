Probabili formazioni Lecce-Milan, ballottaggi e possibili sorprese

Nella giornata di sabato 11 novembre , alle ore 15:00 , il Milan scenderà in campo al Via del Mare per affrontare il Lecce di Roberto D'Aversa . Ecco le ultime sui rossoneri e le probabili formazioni .

Lecce-Milan, le probabili formazioni

Le ultime novità da Milanello arrivano da Baiocchini, giornalista di Sky Sport. In difesa nessuna sorpresa da parta di Stefano Pioli che dovrebbe affidarsi ai quattro che hanno fermato Mbappé, con Maignan in porta. I primi dubbi arrivano a centrocampo: dovrebbe tornare tra i titolari Rade Krunic. A farli spazio probabilmente Musah, ma occhio a Reijnders. Loftus-Cheek dovrebbe tornare dietro le punte nel nuovo 4-2-3-1 dei rossoneri. In attacco, non ci sarà Pulisic (fuori anche Kjaer): al suo posto possibile la sorpresa Romero, al momento in ballottaggio col favorito Chukwueze. In avanti Giroud e Leao, con Okafor che potrebbe entrare a gara in corso.