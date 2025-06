Lecce, esonerato l’ex Milan Giampaolo: toto nomi per il sostituto

Il Lecce ha deciso di esonerare l'ex Milan, Marco Giampaolo, alla guida della prima squadra. Parte il toto nomi per il sostituto.

Nonostante la salvezza conquistata sul campo (34 i punti racimolati a fine campionato), l 'avventura di Marco Giampaolo al Lecce è giunta al capolinea . Il tecnico ex Milan, che aveva ereditato la panchina da Luca Gotti, ha firmato l'impresa dei salentini mettendo insieme sei vittorie, altrettanti pareggi e 13 sconfitte nelle 25 gare alla guida dei giallorossi.

A dare l'annuncio ufficiale è stato il club attraverso una nota apparsa sul proprio sito: "L'U.S. Lecce comunica di aver interrotto, in data odierna, il rapporto contrattuale con mister Marco Giampaolo, a cui va rivolto il ringraziamento per il lavoro svolto con grande dedizione e l'augurio per le migliori fortune professionali".