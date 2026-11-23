Franck Kessie firma il pareggio dell'Atalanta al 91' e nel post-partita racconta il significato speciale della sfida contro i nerazzurri
Franck Kessie si è preso la scena nel finale di Atalanta-Inter. L'ex centrocampista del Milan ha trasformato al 91' il calcio di rigore che ha fissato il risultato sul 4-4, regalando alla squadra bergamasca un pareggio importante. Ma, al termine della partita, a catturare l'attenzione dei tifosi rossoneri sono state soprattutto le sue parole ai microfoni di DAZN.
Kessie non dimentica il Milan: "È stato un piccolo derby"La sfida contro l'Inter aveva un significato particolare per il centrocampista ivoriano, che ha vestito la maglia del Milan dal 2017 al 2022, diventando uno dei protagonisti dello Scudetto conquistato nella stagione 2021-2022. Un passato che Kessie non ha dimenticato e che ha reso ancora più speciale la partita contro i nerazzurri.
"Oggi per me è stato un piccolo derby", ha dichiarato nel post-partita. Una frase accompagnata da un'altra considerazione sul rigore trasformato nel recupero: "Meno male che ho fatto gol all'ultimo". Una rete pesante, arrivata in un momento delicatissimo della gara e capace di completare la rimonta dell'Atalanta.
L'ivoriano ha poi spiegato la difficoltà di presentarsi sul dischetto con la possibilità di riequilibrare il risultato: "Il rigore non era facile, menomale che ho fatto gol anche se in allenamento li provo sempre. Non è mai facile, i rigori o li segni o li sbagli". La sua esperienza, come ha raccontato, lo ha aiutato a mantenere la tranquillità in una situazione simile.
Il messaggio all'Atalanta dopo il pareggioOltre al riferimento al suo passato rossonero, Kessie ha analizzato la reazione della squadra bergamasca, reduce da un inizio di stagione complicato. Il pareggio contro l'Inter rappresenta una risposta importante, soprattutto per il modo in cui è maturato. Il centrocampista ha voluto ringraziare anche i tifosi, sottolineando il loro sostegno durante tutta la partita.
Per i tifosi del Milan, però, resta soprattutto quel "piccolo derby": un modo semplice e diretto con cui Kessie ha ricordato il legame con i colori rossoneri, proprio dopo aver segnato un gol decisivo contro l'Inter.
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