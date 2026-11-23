Franck Kessie si è preso la scena nel finale di Atalanta-Inter. L'ex centrocampista del Milan ha trasformato al 91' il calcio di rigore che ha fissato il risultato sul 4-4, regalando alla squadra bergamasca un pareggio importante. Ma, al termine della partita, a catturare l'attenzione dei tifosi rossoneri sono state soprattutto le sue parole ai microfoni di DAZN.

Kessie non dimentica il Milan: "È stato un piccolo derby"

La sfida contro l'Inter aveva un significato particolare per il centrocampista ivoriano, che ha vestito la maglia del Milan, diventando uno dei protagonisti delloconquistato nella stagione. Un passato che Kessie non ha dimenticato e che ha reso ancora più speciale la partita contro i nerazzurri.

"Oggi per me è stato un piccolo derby", ha dichiarato nel post-partita. Una frase accompagnata da un'altra considerazione sul rigore trasformato nel recupero: "Meno male che ho fatto gol all'ultimo". Una rete pesante, arrivata in un momento delicatissimo della gara e capace di completare la rimonta dell'Atalanta.

L'ivoriano ha poi spiegato la difficoltà di presentarsi sul dischetto con la possibilità di riequilibrare il risultato: "Il rigore non era facile, menomale che ho fatto gol anche se in allenamento li provo sempre. Non è mai facile, i rigori o li segni o li sbagli". La sua esperienza, come ha raccontato, lo ha aiutato a mantenere la tranquillità in una situazione simile.

Il messaggio all'Atalanta dopo il pareggio

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Oltre al riferimento al suo passato rossonero, Kessie ha analizzato la reazione della squadra bergamasca, reduce da un inizio di stagione complicato. Il pareggio contro l'Inter rappresenta una risposta importante, soprattutto per il modo in cui è maturato. Il centrocampista ha voluto ringraziare anche i tifosi, sottolineando il loro sostegno durante tutta la partita.Infine, un passaggio sull'avversaria e sulla mentalità necessaria per affrontare le grandi squadre: "L'Inter è una squadra che gioca per vincere la Champions League, dobbiamo giocare sempre con questa mentalità per fare belle cose in futuro".

Per i tifosi del Milan, però, resta soprattutto quel "piccolo derby": un modo semplice e diretto con cui Kessie ha ricordato il legame con i colori rossoneri, proprio dopo aver segnato un gol decisivo contro l'Inter.