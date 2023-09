Lazio-Monza 1-1, l’Olimpico fischia i biancocelesti: non basta Immobile

Non basta il calcio di rigore di Ciro Immobile: la Lazio pareggia per uno a uno in casa contro il Monza. Sarri lontano dall'Europa

Lazio-Monza, partita importante specialmente per i padroni di casa. Prima occasione della partita è il fallo su Zaccagni che provoca il calcio di rigore: Immobile non sbaglia al 12'. Il Monza ci prova verso il 20'. Partita a ritmi abbastanza alti con i biancocelesti che cercano il raddoppio 30'. Al 36' la pareggia Gagliardini dopo una bella azione di Ciurria. Sul finire del primo tempo la Lazio ci prova ancora, ma senza essere realmente pericolosa. Dani Mota, in pieno recupero, sbaglia il 2-1 di testa.