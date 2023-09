Milan-Verona, di corto muso: ma quindi Leao è Balotelli o Mbappé?

Milan, Leao: Balotelli o Mbappé?

In tutto ciò restano i tre punti. Il Milan vince e reagisce dopo la batosta subita contro l'Inter. C'è ancora molto su cui lavorare, ma i segnali positivi ci sono e, si spera, che quanto visto nelle prime tre giornate di campionato non sparisca misteriosamente. Nel frattempo rimane sul banco un dibattito alquanto particolare: ci si chiedeva se Rafael Leao fosse più Balotelli o più Mbappé. Non sappiamo ancora rispondere, o forse non vogliamo, ma il portoghese gioca e fa vincere. Nel bene e nel male lui è la stella di questo Milan. Il ragazzo sembra avvertire la numero 10 sulle spalle e sembra aver avvertito ancora di più le critiche piovutegli addosso dopo il match con il Newcastle. Il gol è il modo migliore per rispondere a tutto ed ora non resta altro che non perdere continuità. Il Milan, in questo momento, è Leao e abbiamo il dovere di supportare lui e i colori rossoneri. LEGGI ANCHE: Le parole in conferenza stampa di Pioli nel post partita di Milan-Verona