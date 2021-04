Lazio-Milan, Inzaghi (Sky): “I rossoneri hanno trovato una grande Lazio”

Simone Inzaghi, tecnico biancoceleste, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Lazio-Milan, 'Monday Night' dell'Olimpico

Sul calendario: "Dobbiamo cercare di arrivare alla fine senza rimpianti. Avremo tante gare ravvicinati ed essere bravi a gestire i giocatori e i diffidati. Saremo in Europa per il quinto anno di fila, speriamo in Champions, ma in ogni caso per le squadre che abbiamo contro è un grandissimo obiettivo".