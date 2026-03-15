Replica la Lazio al 54' con il tiro di Fisayo Dele-Bashiru (un diagonale che termina largo) ma, soprattutto, con il tentativo di autogol, subito dopo, di Pervis Estupiñán: il portiere rossonero Mike Maignan, in due tempi, abbranca la sfera sulla linea sul colpo di testa del laterale mancino ecuadoriano. Allegri, dunque, corre ai ripari e opera un doppio cambio al 58'. Fuori Fikayo Tomori e proprio Estupiñán; dentro, al loro posto, Zachary Athekame e Davide Bartesaghi.

Al 60' Fofana prova a servire in profondità Rafael Leão (finora completamente fuori partita), ma il portoghese si fa chiudere da Mario Gila sullo scatto. Due minuti più tardi, Pulisic prima prova a servire Leão in area piccola (bravo Motta in uscita alta sul numero 10 rossonero). Quindi, lo statunitense decide di mettersi in proprio e tenta il giro a giro. Ma la sua conclusione è completamente sballata.

Il Milan ci prova, ma non riesce a sfondare come avrebbe voluto — Luka Modrić, che a volte dà la sensazione di predicare nel deserto, prova il tiro al 65' dopo una bella incursione in area di rigore: conclusione sul fondo. Allegri, quindi, cambia ancora in attacco. Al 67' fuori Leão e Fofana; dentro Niclas Füllkrug e Christopher Nkunku. Anche la Lazio effettua sostituzioni: escono Daniel Maldini e Isaksen, dentro Boulaye Dia e Pedro. Nkunku va al tiro al 73' - bella parata di Motta - ma è tutto vanificato dal fischio dell'arbitro Marco Guida della Sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA). Il francese, infatti, è in fuorigioco.

Al 75' Athekame trova un gran gol in girata, ma Guida annulla per fallo di mano. Il Milan è in forcing: una volta passato al 4-2-3-1 il Diavolo si è fatto via via più pericoloso, ma la difesa dei padroni di casa ha tenuto bene l'urto rossonero. Ci prova ancora Modrić, all'82', da fuori area, ma senza esito. Quindi Sarri, all'83', richiama in panchina Mattia Zaccagni e inserisce Matteo Cancellieri. All'84' va fuori anche Alexis Saelemaekers: dentro per lui Samuele Ricci.

Reda Belahyane entra in campo al 90' al posto di Taylor, proprio all'alba dei 6' di recupero concessi dall'arbitro. Il forcing del Milan porta ad una rovesciata, deviata in angolo, di Modrić al 93' e due tentativi dalla distanza di Ardon Jashari al 95' e al 96'. Espulso, al 97', in un concitato finale, il tecnico della Lazio, Sarri. Lazio-Milan 1-0 al 90': non basta una ripresa decente al Diavolo di Allegri per ribaltare il punteggio del primo tempo. E il sogno Scudetto, se mai le speranze si fossero riaperte davvero, evaporano così nel giro di pochissime ore.