Risultati Serie A, Lazio-Milan 1-0: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi allo stadio 'Olimpico' di Roma tra i biancocelesti di Maurizio Sarri e i rossoneri di Massimiliano Allegri
Lazio-Milan 1-0, il tabellino
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Perde ancora il Milan di Massimiliano Allegri allo stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri. Finisce 1-0, esattamente come lo scorso 4 dicembre 2025 in Coppa Italia. Se, però, tre mesi fa aveva deciso la gara Mattia Zaccagni, stavolta il match-winner è Gustav Isaksen che, al 26', è bravo a battere in velocità Pervis Estupiñán e a superare Mike Maignan con un sinistro sul secondo palo. I rossoneri, dopo un primo tempo francamente imbarazzante, provano ad imbastire un secondo tempo di differente tipologia, ma non riescono a sfondare come avrebbero voluto dalle parti di Edoardo Motta. L'Inter, in una giornata ricca di polemiche, sale addirittura a + 8 e lo Scudetto per il Diavolo è praticamente andato. Anzi, occhio al Napoli che dietro è solo ad una lunghezza di distanza. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Lazio-Milan 1-0 dell'Olimpico.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marušić, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor (90' Belahyane); Isaksen (67' Pedro), D. Maldini (67' Dia), Zaccagni (83' Cancellieri). A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Hysaj, Lazzari, Lu. Pellegrini, Przyborek, Noslin, Ratkov. Allenatore: Sarri.