Risultati Serie A, Lazio-Milan 1-0: tabellino e marcatori | News

Lazio-Milan 1-0, il tabellino

Perde ancora il Milan di Massimiliano Allegri allo stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri. Finisce 1-0, esattamente come lo scorso 4 dicembre 2025 in Coppa Italia. Se, però, tre mesi fa aveva deciso la gara Mattia Zaccagni, stavolta il match-winner è Gustav Isaksen che, al 26', è bravo a battere in velocità Pervis Estupiñán e a superare Mike Maignan con un sinistro sul secondo palo. I rossoneri, dopo un primo tempo francamente imbarazzante, provano ad imbastire un secondo tempo di differente tipologia, ma non riescono a sfondare come avrebbero voluto dalle parti di Edoardo Motta. L'Inter, in una giornata ricca di polemiche, sale addirittura a + 8 e lo Scudetto per il Diavolo è praticamente andato. Anzi, occhio al Napoli che dietro è solo ad una lunghezza di distanza. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Lazio-Milan 1-0 dell'Olimpico.