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Risultati Serie A, Lazio-Milan 1-0: tabellino e marcatori | News

Tabellino AC Milan Serie A Champions League Coppa Italia 2022-2023
Il tabellino completo di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi allo stadio 'Olimpico' di Roma tra i biancocelesti di Maurizio Sarri e i rossoneri di Massimiliano Allegri
Daniele Triolo Redattore 

Lazio-Milan 1-0, il tabellino

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Perde ancora il Milan di Massimiliano Allegri allo stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri. Finisce 1-0, esattamente come lo scorso 4 dicembre 2025 in Coppa Italia. Se, però, tre mesi fa aveva deciso la gara Mattia Zaccagni, stavolta il match-winner è Gustav Isaksen che, al 26', è bravo a battere in velocità Pervis Estupiñán e a superare Mike Maignan con un sinistro sul secondo palo. I rossoneri, dopo un primo tempo francamente imbarazzante, provano ad imbastire un secondo tempo di differente tipologia, ma non riescono a sfondare come avrebbero voluto dalle parti di Edoardo Motta. L'Inter, in una giornata ricca di polemiche, sale addirittura a + 8 e lo Scudetto per il Diavolo è praticamente andato. Anzi, occhio al Napoli che dietro è solo ad una lunghezza di distanza. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Lazio-Milan 1-0 dell'Olimpico.

LAZIO-MILAN 1-0

Marcatori: 26' Isaksen

LAZIO (4-3-3): Motta; Marušić, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor (90' Belahyane); Isaksen (67' Pedro), D. Maldini (67' Dia), Zaccagni (83' Cancellieri). A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Hysaj, Lazzari, Lu. Pellegrini, Przyborek, Noslin, Ratkov. Allenatore: Sarri.

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MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (58' Athekame), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (84' Ricci), Fofana (67' Nkunku), Modrić, Jashari, Estupiñán (58' Bartesaghi); Pulisic, R. Leão (67' Füllkrug). A disposizione: Pittarella, P. Terracciano, Odogu. Allenatore: Allegri.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata (NA).

Ammoniti: 55' Estupiñán (M), 81' Tavares (L), 94' Pedro (L), 95' Patric (L).

Espulsi: 97' Sarri (L, non dal campo).

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Note: al 75' annullato un gol ad Athekame (M) per fallo di mano.

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