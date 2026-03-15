Lazio-Milan, Allegri toglie Leao. La reazione del portoghese è polemica

Nel secondo tempo di Lazio-Milan, Massimiliano Allegri toglie Rafael Leao ma il portoghese non ci sta e si lamenta. Ecco cosa è successo

Momenti di tensione nel secondo tempo di Lazio-Milan sulla panchina rossonera. Sul risultato di 1-0 per i biancocelesti grazie al gol di Isaksen, Massimiliano Allegri prova il tutto per tutto passando al 4-2-3-1 inserendo in un colpo solo dalla panchina Christopher Nkunku e Niclas Fullkrug . Per far spazio ai due attaccanti, Max opta per cambiare prima Fofana e poi Rafa Leao .

Proprio quest'ultimo, nel momento in cui scopre di dover lasciare il campo, si rende protagonista di una scena non bella. Intanto esce dal campo camminando visibilmente infastidito per la scelta del suo allenatore. I compagni lo hanno invitato ad accelerare, con Maignan che ha corso verso il portoghese per consolarlo. Arrivato vicino alla panchina rossonera, Allegri si avvicina al suo 10 per abbracciarlo ma il portoghese non accetta e si divincola più volte. Dopo le polemiche per il cooling break dello scorso anno, ancora Lazio-Milan con una polemica in cui Leao è il protagonista.