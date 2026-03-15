Grande occasione, la prima della partita, per il Milan al 10', quando Pavlović va al tiro da distanza ravvicinata dopo che Christian Pulisic aveva provato la soluzione personale in area di rigore. Oliver Provstgaard si immola in scivolata davanti a Edoardo Motta e si rifugia in calcio d'angolo.
Traversa - al 12' - di Isaksen a botta sicura: dopo, però, che Mattia Zaccagni aveva 'accomodato' con la mano il pallone per il danese. La partita si fa via via più equilibrata, dopo il grande avvio dei padroni di casa. Il Diavolo alza il proprio baricentro e prova a portare pressione nella metà campo offensiva biancoceleste.
Traversa di Taylor, poi Isaksen beffa Estupiñán e Maignan—
Enorme chance per il Milan al 23', quando, sul cross calibrato dalla destra di Alexis Saelemaekers, arriva a stringere sul secondo palo Pervis Estupiñán: il colpo di testa dell'eroe del derby termina di poco a lato del palo alla sinistra della porta difesa da Motta. Il legno lo prende, al 25', Kenneth Taylor, la cui botta di potenza dall'interno dell'area di rigore - dopo il recupero palla dell'ex Daniel Maldini - si stampa sulla traversa. Il pallone torna in gioco, brividi per Maignan.
Al 26', però, la Lazio passa meritatamente in vantaggio. Lancio lungo, dalle retrovie, di Adam Marušić per Isaksen che supera in velocità Estupiñán, il quale cade nel contrasto con l'attaccante danese. Il giocatore di Sarri arriva in area di rigore a tu per tu con Maignan e lo fredda con un piatto sinistro sul secondo palo. Padroni di casa ancora pericolosi, al 32', quando Estupiñán chiude su Maldini all'ultimo secondo. Proprio quando il figlio di Paolo era pronto a girare in rete un suggerimento di Nuno Tavares.
Palla-gol colossale, ancora, per la Lazio, al 36', quando Maldini vince il duello in velocità in contropiede con Koni De Winter e si presenta a tu per tu con Maignan. Conclusione debole e centrale, tra le braccia del portiere francese. Non c'è che dire, i padroni di casa decisamente più in palla e in controllo nella prima frazione di gioco. L'arbitro Marco Guida della Sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA) concede un solo minuto di recupero in cui non succede nulla. Lazio-Milan 1-0 al 45': per ribaltare quanto visto in campo servirà un mezzo miracolo.
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