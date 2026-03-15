Lazio-Milan, Pianigiani: 'Modric e Allegri spostano un sacco'

I riflettori dello 'Stadio Olimpico' di Roma sono pronti ad accendersi su Lazio-Milan. Rossoneri e biancocelesti scenderanno in campo alle 20:45 per affrontarsi nella 29ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026. il Diavolo si schiererà con il classico 3-5-2 con Maignan tra i pali. Il terzetto difensivo sarà composto da Tomori, De Winter e Pavlovic, mentre sulle corsie laterali Allegri si affiderà allo spunto di Saelemaekers e al match winner del derby Estupinan. A centrocampo sarà Jashari ad affiancare gli inamovibili Modric e Rabiot. Davanti è confermata la coppia formata da Leao e Pulisic.