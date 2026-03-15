Lazio-Milan, Pianigiani: 'Modric e Allegri spostano un sacco'

"Nel suo modo di condurre io non credo che il Milan senta qualcosa di diverso in questa partita. Allegri li catechizza dal primo giorno con l'obiettivo Champions. Penso che siano nello stato d'animo giusto in questo marzo. Ci sono tanti passi da fare, credo che il Milan prima di tutto debba guardarsi dietro. Poi se chi è davanti ne perde 2/3 di seguito e loro continuano a fare risultato ne parliamo. Anche perché le squadre dietro continuano ad andare forte".
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"Sia Modric che Allegri spostano un sacco, il Milan ha una caterva di punti in più rispetto allo scorso anno. Max è la figura che ha messo ordine, chiarezza e responsabilità nei ruoli. Ho in testa l'immagine di Modric che festeggia dopo il derby come se fosse un bambino che vince la sua prima partita, questo ti dà l'idea dell'entusiasmo che si respira nell'ambiente rossonero".
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